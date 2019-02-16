Son Dakika Haberleri: Tire 1922 - Artvin Hopaspor: 0-0

Tire 1922 - Artvin Hopaspor: 0-0

45 dakika önce

STAT: Tayfur ÇiçekHAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Özcan Genel (xx), Hakan Erkan (xx)TİRE 1922: Fatih (xx) - Nihat (xxx), Burak (xx), Cemal (x) (Dk. 46 Bertuğ x), Gökhan (xx) (Dk. 62 Mümin x), Berke Bıyık (x), Hüseyin (xx), Barış Sinan (x) (Dk.

Tire 1922 - Artvin Hopaspor: 0-0, System.String[]


STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Özcan Genel (xx), Hakan Erkan (xx)

TİRE 1922: Fatih (xx) - Nihat (xxx), Burak (xx), Cemal (x) (Dk. 46 Bertuğ x), Gökhan (xx) (Dk. 62 Mümin x), Berke Bıyık (x), Hüseyin (xx), Barış Sinan (x) (Dk. 80 Furkan x), Celal (xx), Emrah (x), Tugay (xx)

ARTVİN HOPASPOR: Ahmet (xxx) - Bilal (xx), Mustafa Serkan (xxx), Mustafa Pınar (x) (Dk. 71 Enes Dada xx), Fazlı (xxx), Bilal (xxx) (Dk. 85 Volkan), Emrah (xx) (Dk. 79 Ali Kemal Başaran x), Rasimcan (xx), Gökhan (xx), Ali Kemal Özkan (xx), Ufuk (x)

SARI KARTLAR: Gökhan, Barış Sinan, Celal, Bertuğ, Berke Bıyık, Furkan, Burak (Tire 1922), Mustafa Serkan, Ali Kemal Başaran (Artvin Hopaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tire 1922, evinde Artvin Hopaspor'la 0-0 berabere kaldı. Yeni teknik patronu Uğur Balcıoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta da galibiyetle tanışamayan Tire, galibiyet hasretini 4 haftaya çıkarmasına rağmen 36 puanla play-off barajındaki yerini korudu.

10'uncu dakikada Artvin Hopaspor'dan Mustafa Pınar'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Fatih üstten kornere çeldi.

27'nci dakikada gelişen Tire atağında Berke Bıyık ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ahmet topu kontrol etti.

38'inci dakikada Artvin ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Hüseyin'in vuruşu üstten auta çıktı.

İlk yarı golsüz bitti.

53'üncü dakikada Tirel Barış Sinan'ın şutu kaleci Ahmet'te kldı.

76'ncı dakikada gelişen Tire 1922 atağında sol kanattan hareketlenen Burak'ın ortasını ceza alanında boş pozisyondaki Berke Bıyık auta attı.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. - Tire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:04 Kaynak: DHA

Fatih, Artvin, Tire, Spor
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