Tire 1922 Barış'ı Aldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecik'i 88. dakikada Berke'nin golüyle yenerek zirve takibini sürdüren Tire 1922, takviye harekatını da sürdürüyor.





TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecik'i 88. dakikada Berke'nin golüyle yenerek zirve takibini sürdüren Tire 1922, takviye harekatını da sürdürüyor. İzmir temsilcisi ara transferde Silivrispor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sinan Üstün'le sözleşme imzaladı. Yeşil Bursa'da profesyonel olan Barış Sinan, kariyerinde Etimesgut Belediyespor ve İnegölspor'da da oynadı.



- Tire

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