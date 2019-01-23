Son Dakika Haberleri: Tire 1922 Barış'ı Aldı

Tire 1922 Barış'ı Aldı

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecik'i 88. dakikada Berke'nin golüyle yenerek zirve takibini sürdüren Tire 1922, takviye harekatını da sürdürüyor.

Tire 1922 Barış'ı Aldı, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecik'i 88. dakikada Berke'nin golüyle yenerek zirve takibini sürdüren Tire 1922, takviye harekatını da sürdürüyor. İzmir temsilcisi ara transferde Silivrispor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Sinan Üstün'le sözleşme imzaladı. Yeşil Bursa'da profesyonel olan Barış Sinan, kariyerinde Etimesgut Belediyespor ve İnegölspor'da da oynadı.

- Tire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:25 Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Türkiye Futbol Federasyonu, Tepecik, Tire, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mbaye Diagne'ye 4, Eljif Elmas'a 2 Maç Men Cezası Verdi Yönetimin Çin'den Futbolcu Getirememesi, Fatih Terim'i Çılgına Çevirdi

G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok Sırp Tenisçi Djokovic, Avustralya Açık'ta Yarı Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:16:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire 1922 Barış'ı Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]