Son Dakika Haberleri: Tire 1922 Berke'yi Aldı

Tire 1922 Berke'yi Aldı

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Tire 1922, kadrosunu sol bek Berke Sağkan'la güçlendirdi.

Tire 1922 Berke'yi Aldı, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Tire 1922, kadrosunu sol bek Berke Sağkan'la güçlendirdi. Bursaspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki oyuncu geçen sezon Yeşil Bursa'da görev yaptı.

Berke, sezon başında Karabükspor'a transfer olmasına rağmen takımı transfer yasağını kaldıramadığı için forma giyememişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:21 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tire, Spor
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