Tire 1922 Berke'yi Aldı
1 saat önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Tire 1922, kadrosunu sol bek Berke Sağkan'la güçlendirdi.
TFF
3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Tire
1922, kadrosunu sol bek Berke Sağkan'la güçlendirdi. Bursaspor
altyapısında yetişen 20 yaşındaki oyuncu geçen sezon Yeşil Bursa'da görev yaptı.
Berke, sezon başında Karabükspor
'a transfer olmasına rağmen takımı transfer yasağını kaldıramadığı için forma giyememişti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:21 Kaynak: DHA
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