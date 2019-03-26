Tire 1922'de İşler Yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6 maç galibiyete hasret kalarak şampiyonluk hedeflerken Play-Off'u dahi riske sokan Tire 1922, üst üste 3 galibiyetle rahatladı.





TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6 maç galibiyete hasret kalarak şampiyonluk hedeflerken Play-Off'u dahi riske sokan Tire 1922, üst üste 3 galibiyetle rahatladı. Grupta Karbel Karaköprü Belediyespor, Silivrispor ve Gebzespor maçlarını 9 puanla geçen Tire, 47 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip Play-Off hattında 9 puanlık avantaj yakalarken şampiyonluk şansını da sürdürdü. - Tire

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