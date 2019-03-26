Son Dakika Haberleri: Tire 1922'de İşler Yolunda

Tire 1922'de İşler Yolunda

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6 maç galibiyete hasret kalarak şampiyonluk hedeflerken Play-Off'u dahi riske sokan Tire 1922, üst üste 3 galibiyetle rahatladı.

Tire 1922'de İşler Yolunda, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6 maç galibiyete hasret kalarak şampiyonluk hedeflerken Play-Off'u dahi riske sokan Tire 1922, üst üste 3 galibiyetle rahatladı. Grupta Karbel Karaköprü Belediyespor, Silivrispor ve Gebzespor maçlarını 9 puanla geçen Tire, 47 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip Play-Off hattında 9 puanlık avantaj yakalarken şampiyonluk şansını da sürdürdü. - Tire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tire, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir Galatasaray'ın İstediği Babel İçin Fenerbahçe Devreye Girdi Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:49:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire 1922'de İşler Yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]