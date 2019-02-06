Son Dakika Haberleri: Tire 1922'de Teknik İsyan

Tire 1922'de Teknik İsyan

29 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Körfezspor'la 1-1 berabere kalan Tire 1922'de görevinden ayrılan teknik direktör Adnan Buber'in yerine dümene geçen Hüseyin Hancı, daha idmana çıkmadan İzmir ekibiyle yollarını ayırdı.

Tire 1922'de Teknik İsyan, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde son sıradaki Körfezspor'la 1-1 berabere kalan Tire 1922'de görevinden ayrılan teknik direktör Adnan Buber'in yerine dümene geçen Hüseyin Hancı, daha idmana çıkmadan İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. İddialara göre futbolcuların, "Biz Hüseyin Hoca'yla çalışmak istemiyoruz" şeklinde görüş bildirdiği, bunun üzerine yönetimin Hüseyin Hancı'yı gönderdiği ifade edildi. Hüseyin Hancı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. 

Yönetime ağır eleştirilerde bulunan Hüseyin Hancı, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Bir gün önceden beni Tire 1922'nin başına getirip, ardından oyuncuların ağzıyla hareket eden yöneticiler saçmaladı. Herkezi kendi saygısıyla baş başa bırakıyorum. İçlerinde zaten kariyerli bir oyuncu olmayan bu takımın isteği de soru işareti. Çünkü benimle çalışmadan önyargı içinde olan bu takımla zaten bundan sonra benim işim olamaz. Bunun cevabını Tire halkı verecektir. Yazıklar olsun" cümlelerini kullandı. - Tire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: DHA

İzmir, Türkiye Futbol Federasyonu, Tire, Spor
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