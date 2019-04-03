Tire 1922 - Ergene Velimeşespor: 3-0

STAT: Tayfur Çiçek
HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx, Şefik Öner (xx), Burak Celep
(xx)
TİRE 1922: Fatih
(xx) - Semih (xx), Burak (xx), Gökhan (xxx), Berke (xxx) (Dk. 82 Hasan Bıyık), Yunus (xx), Celal (xx), Emrah
(x) (Dk. 8 Hasan Akdemir
xx), Bertuğ (xxx), Furkan (xx) (Dk. 66 Sergen xx), Tugay (xx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre Yılmaz
(x) - Alişan
(xx), Ali Emre
(xx), İbrahim Fatih (xx), Erçağ (xx), Emin (x) (Dk. 46 Burhan x), Selçuk
(xx), Onat Kutay (xx), Emre Karadağ
(xx), Rıdvan (x) (DK. 46 Baran x), Muhammet Raşit (x) (Dk. 65 Serkan
x)
GOLLER: Dk. 40 Bertuğ, Dk. 70 Gökhan, Dk. 80 Berke (Tire
1922)
SARI KARTLAR: Celal, Emrah (Tire 1922), Erçağ, Baran (Ergene Velimeşe
) TFF
3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan iki ekipten Tire 1922, evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 mağlup etti. Tire ekibinin gollerini 40. dakikada Bertuğ, 70. dakikada Gökhan, 81. dakikada Berke kaydetti. Bu sonuçla İzmir
temsilcisi 50 puana ulaşırken, Ergene ekibi 46 puanda kaldı.
10. dakikada ev sahibi ekipten Furkan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
26. dakikada Bertuğ Başdemir'in yerden vuruşunda top kalecide kaldı.
40. dakikada Tire 1922 öne geçti. Sol kanattan Burak'ın ortasında altı pas üzerinde Bertuğ kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.
70. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahadan atılan topa hareketlenen Gökhan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
80. dakikada kontratakta Burak'ın pasında Berke meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 3-0. Maç da bu skorla bitti. - Tire