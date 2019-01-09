Tire 1922, Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nı Konuk Edecek

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tire 1922, 15 Ocak Salı günü Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı ile Tire'de hazırlık maçı yapacak.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tire 1922, 15 Ocak Salı günü Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı ile Tire'de hazırlık maçı yapacak.



Tire 1922 Spor Kulübü Başkanı Mutlu Sarayköylü, Fenerbahçe'nin Tire'ye gelişiyle beraber tesisleşme ve stadyum çalışmalarını tanıtma imkanı yakalayacaklarını bildirdi.



Sarayköylü, Fenerbahçe'nin gittiği yere bereketini de götürdüğünü kaydederek, "Fenerbahçe'nin gelişiyle beraber Tire'deki futbol tutkusunu da artıracağımıza inanıyoruz. Hazırlık maçının takımımıza da faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek de sarı-Lacivertli ekibi Tire'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, hazırlık maçı taleplerini kabul eden Fenerbahçe yönetimine teşekkür etti.



Tire 1922 ile Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı arasında 15 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

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