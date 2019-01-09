Son Dakika Haberleri: Tire 1922 - Karşıyaka: 1-1

Tire 1922 - Karşıyaka: 1-1

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Tire 1922 ile Karşıyaka, özel maçta yenişemedi: 1-1. Tire Tayfur Çiçek Stadı'ndaki hazırlık karşılaşmasına taraftar alınmadı.

Tire 1922 - Karşıyaka: 1-1, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Tire 1922 ile Karşıyaka, özel maçta yenişemedi: 1-1. Tire Tayfur Çiçek Stadı'ndaki hazırlık karşılaşmasına taraftar alınmadı. Yeşil kırmızılı ekibin ilk yarının 32'nci dakikasında Mustafa Aşan'la bulduğu gole ev sahibi Tire, 48'inci dakikada Berke Bıyık'la karşılık verdi. Çeşme'de kampa girecek Karşıyaka, 13 Ocak'ta da Bucaspor'la özel maç oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:16 Kaynak: DHA

Tayfur Çiçek, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Tire, Spor
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