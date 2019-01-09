Tire 1922 - Karşıyaka: 1-1
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig'de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Tire 1922 ile Karşıyaka, özel maçta yenişemedi: 1-1. Tire Tayfur Çiçek Stadı'ndaki hazırlık karşılaşmasına taraftar alınmadı.
TFF
3'üncü Lig'de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Tire
1922 ile Karşıyaka
, özel maçta yenişemedi: 1-1. Tire Tayfur Çiçek
Stadı'ndaki hazırlık karşılaşmasına taraftar alınmadı. Yeşil kırmızılı ekibin ilk yarının 32'nci dakikasında Mustafa Aşan
'la bulduğu gole ev sahibi Tire, 48'inci dakikada Berke Bıyık'la karşılık verdi. Çeşme
'de kampa girecek Karşıyaka, 13 Ocak'ta da Bucaspor
'la özel maç oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
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