Tire 1922 Play-Off'u Riske Attı
1 saat önce
TFF 3. Lig 1. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar zirve yarışının iddialı takımı olan Tire 1922, 6 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off'u bile riske attı.
TFF
3. Lig 1. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar zirve yarışının iddialı takımı olan Tire
1922, 6 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off'u bile riske attı. Bu periyotta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tire, 38 puanla beşinci sıraya geriledi. Grupta altıncı basamaktaki Karaköprü
Belediyespor'un Tire'yle arasında 3 puanlık fark kaldı. - Tire
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:21 Kaynak: DHA
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