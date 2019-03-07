Son Dakika Haberleri: Tire 1922 Play-Off'u Riske Attı

Tire 1922 Play-Off'u Riske Attı

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar zirve yarışının iddialı takımı olan Tire 1922, 6 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off'u bile riske attı.

Tire 1922 Play-Off'u Riske Attı, System.String[]


TFF 3. Lig 1. Grup'ta birkaç hafta önceye kadar zirve yarışının iddialı takımı olan Tire 1922, 6 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off'u bile riske attı. Bu periyotta 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tire, 38 puanla beşinci sıraya geriledi. Grupta altıncı basamaktaki Karaköprü Belediyespor'un Tire'yle arasında 3 puanlık fark kaldı. - Tire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:21 Kaynak: DHA

Spor
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