Son Dakika Haberleri: Tire Belediye Başkanı Çiçek, CHP'den İstifa Edip DSP'den Aday Oldu

Tire Belediye Başkanı Çiçek, CHP'den İstifa Edip DSP'den Aday Oldu

43 dakika önce

İZMİR'de, tekrar aday gösterilmeyen Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, CHP'den istifa edip DSP'den aday oldu.

Tire Belediye Başkanı Çiçek, CHP'den İstifa Edip DSP'den Aday Oldu, System.String[]
İZMİR'de, tekrar aday gösterilmeyen Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, CHP'den istifa edip DSP'den aday oldu.

CHP Parti Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı göstereceği isimleri bir süre önce açıkladı. Millet İttifakı kapsamında Tire ilçesinde İYİ Parti'nin adayı Salih Atakan Duran'ın desteklemesi kararı alındı. 1999- 2004 yıllarında Anavatan Partisi'nden (ANAP), 2009- 2014'te Demokrat Parti'den (DP) ve son olarak 2014- 2019'da CHP'den Tire Belediye Başkanlığını yürüten Tayfur Çiçek, bugün saat 11.30'da partili meclis üyeleriyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanlık makamında CHP'den istifa kararını açıklayan Çiçek, DSP'den yeni dönem için aday olduğunu duyurdu.

Başkan Çiçek, "Bugün, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili adaylık başvurularının son günü. Biz de son güne kadar bekledik. İzmir'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayları tanıtım toplantısı vardı. Son genel seçimde CHP, Tire'den İYİ Parti'nin 2 katı oy almasına rağmen, Ankara'daki liderlerin masa başında yaptıkları toplantılarda Tire, bütünüyle İYİ Parti'ye bırakıldı. Sanki bir savaştan mağlup çıkmış gibi. Halka rağmen bu tür anlaşmalar bence geçersizdir. Önemli olan halkın iradesidir. Bizi bu makama Tire'de yaşayan insanların oyları getirdi, Ankara'dakiler değil" dedi.

Tire'de 67 yıl sonra CHP olarak seçimi kazandıklarını belirten Çiçek, yaptıkları hizmetlerden bahsetti. CHP'nin ilçe adına verdiği kararı yanlış bulduğunu belirten Çiçek, emeklilik planları yaparken, halkın kendisine baskısı nedeniyle devam etme kararı aldığını kaydetti. Siyasette ahde vefaya dikket çeken Çiçek, işleyen bir çarka çomak sokmanın anlamı olmadığını, halkın memnuniyetinin önemli olduğunu söyledi.

DSP'de siyaset için değil kent için bir araya geldiklerini belirten Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, "Her eğilimden insan burada yer alacak, kendini bulacak. Rahatlıkla fikrini söyleyebilecek. Eğer insanlarımız fırsat verebilirse, doğru gerçekleşebilecek bütçelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, CHP'li Belediye Meclis üyeleri Necmettin Uçmaz, Azmi Öztüzün, Bahadır Öztürk ve Ahmet Küçükler de partilerinden istifa edip DSP'ye üye olduklarını açıkladı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Tire, Politika
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