Tire Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı
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31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belirlenen Tire Belediye Meclisi ilk toplantısı yeni başkan Atakan Duran başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:12 Kaynak: AA
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belirlenen Tire
Belediye Meclisi ilk toplantısı yeni başkan Atakan Duran başkanlığında yapıldı. Tire Belediyesi
Kültür ve Sanat Salonu'ndaki toplatıda yeni komisyonlar oluşturuldu.
Toplantıda konuşan Tire Belediye Başkanı Duran
, yeni meclisin hayırlı olmasını diledi.
Belediyenin 58 milyon borcunun olduğunu söyleyen Duran, "Bu borca daha işçi davaları ve mahkemesi süren gölet arazisi tazminatları dahil değil. Ama biz bu sorunların hep birlikte üstesinden geleceğiz. Mutlu insanların yaşadığı bir Tire için çalışacağız. Tiremizin ve Tirelilerin ihtiyacı neyse bunu el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Bundan sonra bütün toplantılarımız halkımızın huzurunda olacak. Belediyede artık kapalı kapılar ardında kararlar alınmayacak." dedi. Tayfur Çiçek
Stadyumu'nun ismi değiştirildi
Toplantıda alınan kararla eski belediye başkanının ismini taşıyan "Tire Tayfur Çiçek Stadyumu"nun adı oy birliğiyle "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
" olarak değiştirildi.
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