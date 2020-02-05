Tire Belediyesinden AFAD'a 12 bin liralık bağış - Son Dakika

Tire Belediye Meclisi, Elazığ'daki deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 12 bin liralık yardım kararı aldı.

Tire Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, belediye başkanı Salih Atakan Duran başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD'a 12 bin liralık yardım kararı çıktı.

Duran, oy birliği ile alınan karar sonrası tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu zor günlerde, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuna atfen yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir karar aldık. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.