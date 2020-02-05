Tire Belediyesinden AFAD'a 12 bin liralık bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire Belediyesinden AFAD'a 12 bin liralık bağış - Son Dakika

Tire Belediyesinden AFAD'a 12 bin liralık bağış

7 saat önce

Tire Belediye Meclisi, Elazığ'daki deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 12 bin liralık yardım kararı aldı.

Tire Belediyesinden AFAD'a 12 bin liralık bağış, System.String[]

Tire Belediye Meclisi, Elazığ'daki deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 12 bin liralık yardım kararı aldı.

Tire Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, belediye başkanı Salih Atakan Duran başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, Elazığ'daki depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD'a 12 bin liralık yardım kararı çıktı.

Duran, oy birliği ile alınan karar sonrası tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bu zor günlerde, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuna atfen yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir karar aldık. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Deprem, Elazığ, Tire, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek
İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı Van'da yaşanan 2. çığ faciasının 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tire Belediyesinden AFAD'a 12 bin liralık bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]