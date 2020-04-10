Tire Belediyesinden polise karanfil - Son Dakika

Tire Belediyesinden polise karanfil
6 saat önce
Tire Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, emniyet mensuplarına karanfil hediye etti.
Tire Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, emniyet mensuplarına karanfil hediye etti.
Tire Belediyesi personeli, emniyet mensuplarına karanfil verdi.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da yayımladığı mesajla, Polis Haftası'nı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:32 Kaynak: AA
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