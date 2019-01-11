Son Dakika Haberleri: Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

İZMİR'in Tire- Belevi karayolu, şiddetli yağmur sonrası dağlardan inen sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı, System.String[]
İZMİR'in Tire- Belevi karayolu, şiddetli yağmur sonrası dağlardan inen sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Araçlarında mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Tire ilçesinde dün başlayan yağmur, aralıklarla sağanak olmak üzere gece boyunca etkili oldu. Sabah saatlerinde de sağanağın tkisiyle dağlardan inen sel suları, Tire- Belevi karayolunun Büyükkale mevkiine doldu. Biriken sular, yolun her iki yönde araç ulaşımına kapanmasına yol açtı. Yoldaki sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve jandarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

İzmir, Belevi, Tire, Güncel
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