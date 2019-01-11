Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı (2)
1 saat önce
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜİzmir'de, şiddetli sağanak sonrası dağlardan inen sel sularıyla bugün saat 05.30 sıralarında ulaşıma kapanan Tire- Belevi karayolu, tekrar ulaşıma açıldı.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ İzmir
'de, şiddetli sağanak sonrası dağlardan inen sel sularıyla bugün saat 05.30 sıralarında ulaşıma kapanan Tire- Belevi
karayolu, tekrar ulaşıma açıldı. Karayolu ve belediye ekiplerinin çalışması sonrası yoldaki ulaşım, saat 10.30 sıralarında normale döndü. Ayrıca Tire- İzmir karayolunun Mahmutlar
mevkisinde de saat 05.30 sıralarında benzer bir durumun yaşandığı, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla o bölgedeki ulaşımın da normal seyrine döndüğü ifade edildi.
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir),
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:35 Kaynak: DHA
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