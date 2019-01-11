Son Dakika Haberleri: Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı (3)

Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı (3)

2 saat önce

BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİİzmir'in Tire ilçesinde sağanak yağışın ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle ilçenin batı kesimindeki, büyük bölümünde taşımalı eğitim yapılan Büyükkale İlkokulu, Büyükkale Ortaokulu, Akmescit İlkokulu, Basköy İlkokulu ve Başköy Ortaokulu'nda eğitime bugün için ara verildi.

Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı (3), System.String[]
BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde sağanak yağışın ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle ilçenin batı kesimindeki, büyük bölümünde taşımalı eğitim yapılan Büyükkale İlkokulu, Büyükkale Ortaokulu, Akmescit İlkokulu, Basköy İlkokulu ve Başköy Ortaokulu'nda eğitime bugün için ara verildi.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Başköy, Akmescit, Tire, Güncel
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