Tire-Belevi Karayolu, Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı (2)

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜİzmir'de, şiddetli sağanak sonrası dağlardan inen sel sularıyla bugün saat 05.30 sıralarında ulaşıma kapanan Tire- Belevi karayolu, tekrar ulaşıma açıldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ



İzmir'de, şiddetli sağanak sonrası dağlardan inen sel sularıyla bugün saat 05.30 sıralarında ulaşıma kapanan Tire- Belevi karayolu, tekrar ulaşıma açıldı. Karayolu ve belediye ekiplerinin çalışması sonrası yoldaki ulaşım, saat 10.30 sıralarında normale döndü. Ayrıca Tire- İzmir karayolunun Mahmutlar mevkisinde de saat 05.30 sıralarında benzer bir durumun yaşandığı, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla o bölgedeki ulaşımın da normal seyrine döndüğü ifade edildi.



Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir),

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