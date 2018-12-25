Son Dakika Haberleri: Tire - Belevi Yolu Bizim Önceliğimiz

Tire - Belevi Yolu Bizim Önceliğimiz

15 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tire-Belevi yolu inşaatının bölge insanı için çok büyük bir öneme sahip olduğunu, bu yolun yapımının öncelikli bir yatırım olduğunu söyledi.

Tire - Belevi Yolu Bizim Önceliğimiz, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tire- Belevi yolu inşaatının bölge insanı için çok büyük bir öneme sahip olduğunu, bu yolun yapımının öncelikli bir yatırım olduğunu söyledi.

Dağ, yaptığı açıklamada, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte temelini attıkları yolun durma noktasına gelen inşaat çalışmalarının hızla devam edeceğini aktardı.

Yolun önemine dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Yolun temelini attıktan sonra çalışmalar hızla başladı. Belevi Gölü'nün zemin ıslahı ve dolgu çalışmaları yapıldı ama akabinde o aşamada bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından gerçekleşen yeni bir ihale ile yüklenici firma değişti.

Yüklenici firma ihale dönemi ile çalışma dönemi arasında gerçekleşen kur dalgalanmasını ve maliyet artışını öne sürerek maalesef işi yavaşlattı. Geçtiğimiz haftalarda yol inşaatının durduğuna ilişkin haberlerden sonra harekete geçtik. An itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun inşaatına devam edileceğinin sözünü almış bulunuyoruz. Tire-Belevi yolunun bölge insanımız için ne denli bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğimiz için de diyoruz ki Tire-Belevi yolu bizim önceliğimiz, öncelikli yatırımımızdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Hamza Dağ, Tire, Belevi, Politika
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