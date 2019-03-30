Tire Çıkarması
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için son uyarı çağrısını Tire'den gerçekleştirdi
.Millet İttfikatı Tire adayı Atakan Duran'a destek için ilçeye gelen Kocaoğlu,yaklaşık 500 araçlıkkonvoyla Kahrat'a geçerek sandığa gitme çağrısı yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,yerel seçimlere saatler kala İzmirlilere Tire'den seslendi. "İzmir'in gururu Aziz Kocaoğlu" sloganlarıyla Tire'de coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Kocaoğlu,Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti Tire Belediye Başkan Adayı Atakan Duran'a destek çağrısı yaptı.Tire merkezden Kahrat'a yaklaşık 500 araçlık konvoyla geçen Başkan Kocaoğlu "Oylarınız kutsaldır vicdan muhasebesi yapıp mutlaka sandığa gidin" dedi. Mitingde İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç, meclis üyeleri, meclis üye adayları esnaf oda başkanları ve birçok partili yer aldı.
Tire stadına yakışan isim Atatürk'tür
Millet ittifakının adayı Atakan Duran'nın dürüst, namuslu kişiliğiyle Tire'ye güzel hizmetler getireceğine inandığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Tire stadına Atatürk ismi çok yakışır.Atakan kardeşim de gelir stada Atatürk ismini koyar" şeklinde konuştu.
Tire Belediyesi'nin hiçbir ailenin tapulu malı olmadığını söyleyen İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Atakan Duran ise, "Benim için stada babasının adını verecek diyorlar. Evet öyle yapacağım. Tire stadına fikir babamın, yolunda yürüdüğüm adamın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını vereceğim" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:00 Kaynak: Bültenler
İşkence Ettiği Oğlu Ölen Anne Tutuklandı
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
YSK, Vatandaşı Oy Kullanırken Dikkat Etmeleri Konusunda Uyardı
Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı