Tire Çıkarması

.Millet İttfikatı Tire adayı Atakan Duran'a destek için ilçeye gelen Kocaoğlu,yaklaşık 500 araçlıkkonvoyla Kahrat'a geçerek sandığa gitme çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,yerel seçimlere saatler kala İzmirlilere Tire'den seslendi. "İzmir'in gururu Aziz Kocaoğlu" sloganlarıyla Tire'de coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Kocaoğlu,Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti Tire Belediye Başkan Adayı Atakan Duran'a destek çağrısı yaptı.Tire merkezden Kahrat'a yaklaşık 500 araçlık konvoyla geçen Başkan Kocaoğlu "Oylarınız kutsaldır vicdan muhasebesi yapıp mutlaka sandığa gidin" dedi. Mitingde İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç, meclis üyeleri, meclis üye adayları esnaf oda başkanları ve birçok partili yer aldı.

Tire stadına yakışan isim Atatürk'tür

Millet ittifakının adayı Atakan Duran'nın dürüst, namuslu kişiliğiyle Tire'ye güzel hizmetler getireceğine inandığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Tire stadına Atatürk ismi çok yakışır.Atakan kardeşim de gelir stada Atatürk ismini koyar" şeklinde konuştu.

Tire Belediyesi'nin hiçbir ailenin tapulu malı olmadığını söyleyen İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Atakan Duran ise, "Benim için stada babasının adını verecek diyorlar. Evet öyle yapacağım. Tire stadına fikir babamın, yolunda yürüdüğüm adamın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını vereceğim" dedi.