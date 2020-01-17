Tire'de 14 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

Tire ilçesinde, karnelerini alan 14 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, karne dağıtımı nedeniyle Aydınoğlu İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Çobanoğlu, "Tatilde dinlenin ancak kitap okumayı da ihmal etmeyin." dedi.

Ogün Derse ise eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini ve bu bilinçle çalışmalarına yön verdiklerini ifade etti.

Öğrencileri birer değer olarak gördüklerini anlatan Derse, "Bugün Tire'de 14 bin öğrencimiz karne sevinci yaşıyor. Evlatlarımızın derslerinde başarılı olmalarının yanında iyi insan olabilmeleri, evrensel değerleri açık, milli ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerinde son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çobanoğlu ve Derse öğrencilere karnelerini verdi.