Son Dakika Haberleri: Tire'de 2 Tonluk Kaya Evin Yatak Odasına Girdi

Tire'de 2 Tonluk Kaya Evin Yatak Odasına Girdi

42 dakika önce

Tire'de 2 Tonluk kaya evin Yatak Odasına GirdiİZMİR - İzmir'in Tire İlçesi Çayırlı Mahallesinde bir evin yatak odasına giren 2 tonluk kaya parçası ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Tire'de 2 Tonluk Kaya Evin Yatak Odasına Girdi, System.String[]
Tire'de 2 Tonluk kaya evin Yatak Odasına Girdi

İZMİR - İzmir'in Tire İlçesi Çayırlı Mahallesinde bir evin yatak odasına giren 2 tonluk kaya parçası ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Olay, akşam saatlerinde Çayırlı mahallesi Yörükler kırsalında meydana geldi. Kayhan ailesi ileakşam yemeği için toplanmışken evleri aniden depremi andıran büyük bir gürültü ile sarsılmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Kayhan ailesi sarsıntının ardından meydana gelen ve adeta patlamayı andıran gürültü ile şok oldu. Toprak kayması nedeniyle
evin hemen üstündeki tepeden kopan 2 ton ağırlığındaki dev kaya parçası, Kayhan ailesinin yatak odasını duvarını delerek evin içine girdi.Ölümden döndüklerini ifade eden Hasan Kayhan (45), "Evde, annem Fatma, kardeşlerim Mustafa ve Ahmet Kayhan ile birlikteydik. Şaşkınlığımız üzerimize attıktan sonra çamurdan kurtarabildiğimiz eşyalarımızı kurtardık. Evimizin hemen üzerinde bulunan tepede daha büyük bir kaya mevcut. O kayanında düşme tehlikesi bulunuyor. İncelemelerde bulunan yetkililer evi boşaltmamızı söylediler. Çok şükür ucuz atlattık" şeklinde konuştu.Tire Arama Kurtarma Birimi Derneği ise olay yerine giderek incelemelerde bulundu.Dev Kaya parçasının gündüz İş Makineleri ile çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Kayhan, İzmir, Çayırlı, Tire, 3. Sayfa
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