Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü

02.06.2022 17:33
Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, zehirli kıyma verilen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü.

İZMİR'in Tire ilçesinde, zehirli kıyma verilen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 6 sokak köpeği ile 2 kedi, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir kısmı ölü, bir kısmı ise bitkin bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi ancak hiçbiri kurtarılamadı. Bölgeye gelen Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Ekipler, çevreye bırakılmış zehirli kıyma buldu. Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ölen sokak hayvanları, belediye ekibi tarafından toplandı.


Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü
Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü
Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü
Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü
Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü
Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü
YORUMLAR
500
Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı İzmir'de Kedi ve Köpekleri Zehirlediler İzmir'de Kedi ve Köpekleri Zehirlediler
Kaynak: DHA

kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement