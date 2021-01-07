Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde akciğerinde kanama meydana gelen hasta, ambulans helikopterle İzmir merkezdeki hastaneye nakledildi.
Mutlu Fakı (43), rahatsızlanması üzerine Tire Devlet Hastanesine gitti. Burada akciğerinde kanama tespit edilen hastanın sevkine karar verildi.
Tireye gelen ambulans helikopter Mutlu Fakı'yı SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Kaynak: AA
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