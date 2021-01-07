Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü - Son Dakika

Tireye gelen ambulans helikopter Mutlu Fakı'yı SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil