Tire'de 'Antika Saray Sobaları Sergisi'

İZMİR'in Tire ilçesinde, 'Antika Saray Sobaları Sergisi' düzenledi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, 'Antika Saray Sobaları Sergisi' düzenledi. En eskisi 139 yıllık olan sobalar, büyük ilgi gördü.



Meral- Öğül Orhan çifti, 25 yıldır topladıkları 48 antika sobayı, Tire Kent Müzesi'nde sergiledi. Almanya, Fransa, Çekya ve İskandinav ülkelerinde yapılan çini, emaye ve döküm sobalara yer verilen serginin açılış kurdelesini Orhan çifti ile Tire Belediye Başkanı DSP'li Tayfur Çiçek ve diğer protokol üyeleri kesti. Açılışın ardından ziyaretçiler, en eskisi 1880 yılından kalma, birçoğu işlemeli sobaları ilgiyle inceledi. Sergideki İstanbul'da yapılan soba ise dikkat çekti.



Koleksiyonlarındaki ilk sobayı bestekar Münir Nurettin Selçuk'un eşinden aldıklarını belirten Öğül Orhan, "Daha sonra sırayla önümüze çıkan çini, emaye, döküm sobaları toplamaya başladık. Topladığımız sobaların bir kısmı saraylardan çıkma bir kısmı da konaklarda, varlıklı insanların evlerinde kullanılmış olanlar. Eşimle değişik koleksiyonlarımız var. Koleksiyonerlik psikolojik bir rahatsızlık olsa da iyi bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanı geçmişe götürüyor ve geçmişte elde edemediği bazı şeyleri daha yaşlandığı daha olgun bir yaşa geldiği dönemlerde elde etme olanağı sunuyor. Bu eserleri Türkiye'de başka insanlar da topluyor. Çok daha büyük koleksiyonları olan arkadaşlar da var. Bizimkisi mütevazı bir koleksiyon" dedi.



Antika sobalar koleksiyonuna eşiyle beraber yaklaşık 25 yıl önce başladıkları dile getiren Meral Orhan da sergide tek tek buldukça, sevdikçe, gördükçe topladıkları ve zevkine vardıkları sobalara yer verdiklerini söyledi. Orhan, "Şimdi bu zevki başka arkadaşlarla ve tanımadığımız insanlarla da paylaşmak istedik. Herkesin artık bilmediği, görmediği, bu güzel yapımları görmelerini istedik. 1800'lerden başlayıp 1900'lülerin başına kadar gelen soba modellerimiz var. Tabi bunların içinde en değerli olanları ise çok eski tarihli olanlar, çini olanlar, son olarak da nadir olanlar diyebiliriz. Sergide nadir olan sobalardan biri de bulunuyor. Bu sobadan dünyada sadece iki tane var. Biri bizdeki" diye konuştu.



'Antika Saray Sobaları Sergisi', mayıs ayı sonuna kadar gezilebilecek.



- İzmir

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