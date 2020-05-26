Tire'de arazi yangını - Son Dakika

Yanan alandan yükselen dumanlar

İtfaiye araçlarının yanan alana doğru ilerlemesi

Çiftçi kadınların konuşması

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Tire'nin Kazantepe Mevkiindeki yangında 15 dönümlük alan yandı

İZMİR - Tire'de meydana gelen arazi yangınında 5 dönüm ekili tarım arazisi ve 10 dönüm makilik alan yandı.

Vatandaşların haber verdiği yangına Tire, Torbalı, Bayındır ve Ödemiş'ten gelen 10 itfaiye aracı ile Tire Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazöz müdahale etti.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken ekipler yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başladı.