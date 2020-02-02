Tire'de aşırı hız kazası: 2 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de aşırı hız kazası: 2 ölü (2) - Son Dakika

Tire'de aşırı hız kazası: 2 ölü (2)

6 saat önce

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERİzmir'in Tire ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek yol kenarındaki tümseğe çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü İbrahim Doğan (28) ve yanındaki arkadaşı Yasin Öztürk (28) için bugün ikindide Mehmet Akif Camisi'nde cenaze...

Tire'de aşırı hız kazası: 2 ölü (2), System.String[]

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek yol kenarındaki tümseğe çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü İbrahim Doğan (28) ve yanındaki arkadaşı Yasin Öztürk (28) için bugün ikindide Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.İki yakın arkadaşın cenazeleri camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeye Doğan ve Öztürk'ün yakınları ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Ayrı ayrı kılanan namazların ardından Doğan ve Öztürk'ün tabutları omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. İki arkadaşın cenazeleri Tire İlçe Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir),


İbrahim Doğan, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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