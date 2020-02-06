Tire'de aşırı yağıştan asfalt yolda çökmeler oluştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tire'de aşırı yağıştan asfalt yolda çökmeler oluştu - Son Dakika

Tire'de aşırı yağıştan asfalt yolda çökmeler oluştu

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde lodos ve sağanak yağış sonucu akşam saatlerinde "Doğu Çevreyolu" olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çöküntü meydana geldi.

Tire'de aşırı yağıştan asfalt yolda çökmeler oluştu, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde lodos ve sağanak yağış sonucu akşam saatlerinde "Doğu Çevreyolu" olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çöküntü meydana geldi.


Hiçbir aydınlatmanın olmadığı çevre yolunda, stadyum kavşağında meydana gelen çöküntünün sebebinin logarların tıkanması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Yolun bir şeridinde çöküntü sebebiyle meydana gelen hasar yaklaşık 30 metre uzunluğunda gerçekleşti. Karanlıkta çöküntüyü fark edemeyen bir otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ilk ulaşan Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri oldu. Yolda güvenliği sağlayan Asayiş ve Trafik ekipleri, trafiğin kontrollü olarak akmasını sağladı.


Her geçen gün trafiğin artmaya devam ettiği çevre yolunda herhangi bir ışıklandırma olmaması zaman zaman ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına sebep oluyor. Yolun özellikle geceleri aşırı tehlikeli olduğunu savunan çevre sakinleri, Karayollarının bu güzergahı bir an önce aydınlatmasını bekliyor. - İZMİR

Fatih Sultan, İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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