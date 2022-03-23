Tire'de balkonun çökmesi sonucu düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Tire'de balkonun çökmesi sonucu düşen kadın yaralandı

23.03.2022 09:11
Tire'de balkonun çökmesi sonucu düşen kadın yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde tahta balkonun çökmesi sonucu hamile bir kadın yere düştü.

İzmir'in Tire ilçesinde tahta balkonun çökmesi sonucu hamile bir kadın yere düştü.

Kurtuluş Mahallesi Akyol Çıkmazı Sokak'taki ikamet ettiği evin balkonuna çıkan Suriye uyruklu 7 aylık hamile Abla Al Cuma (29), tahta balkonun çökmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Suriye, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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