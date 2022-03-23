Tire'de balkonun çökmesi sonucu düşen kadın yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde tahta balkonun çökmesi sonucu hamile bir kadın yere düştü.
Kurtuluş Mahallesi Akyol Çıkmazı Sokak'taki ikamet ettiği evin balkonuna çıkan Suriye uyruklu 7 aylık hamile Abla Al Cuma (29), tahta balkonun çökmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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