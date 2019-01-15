Son Dakika Haberleri: Tire'de Bilim Şenliği Fuarı

Tire'de Bilim Şenliği Fuarı

1 saat önce

Tire ilçesinde bilim şenliği fuarı açıldı.

Tire'de Bilim Şenliği Fuarı, System.String[]
Tire ilçesinde bilim şenliği fuarı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri" kapsamında Tire Bedesten'de düzenlenen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Fuar kapsamında ziyaretçiler 16 atölyede yapılacak gök bilimi, el sanatları, robotik, sağlık gibi konularda etkinlik yapma imkanı buldu.

Tire İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Ak, açılışta, şenliklerde atölye çalışmaları, oyun, deney ve çeşitli gözlemlerin yapılacağını söyledi.

Gönüllü öğretmenlerce oluşturulan proje ekibinin güzel bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Ak, "İlk olarak öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçlarını tespit edildi. Daha sonra uzman eğitimcilerin desteğiyle uygulama yöntemleri belirlendi ve öğrencilerimiz projelerini ortaya koydu. Güzel çalışmalara imza atan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:49:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de Bilim Şenliği Fuarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]