Son Dakika Haberleri: Tire'de bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Tire'de bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi

6 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tire'de bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Eğridere Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve arazideki aramalarda bin 214 kök Hint keneviri, 500 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü
İzmir Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni kararı Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:28:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]