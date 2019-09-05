Tire'de bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İzmir'in Tire ilçesinde bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:22 Kaynak: AA
İzmir'in Tire ilçesinde bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Eğridere Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve arazideki aramalarda bin 214 kök Hint keneviri, 500 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
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