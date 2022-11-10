Olay, Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası 79 yaşındaki Himmet Geleç ile yaşayan kızı M.G. (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine akrabaları, M.G.'nin kardeşi A.G.'ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi. Eve giden A.G., başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Babasını darp ederek öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı - Son Dakika

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