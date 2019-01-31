Tire'de Boş Alanda Bulunan Üç Tüp Endişe Yarattı
52 dakika önce
İZMİR'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 tüp endişe yarattı.
İZMİR'in Tire
ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 tüp endişe yarattı. Üzerilerinde 2'sinde klor, 1'inde ise hidrazin gazı yazan tüplerin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, AFAD
ekipleri inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.
Akşam saatlerinde Karacaali Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi çevresinde oturan birçok vatandaşın aşırı göz ve geniz yanması şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Sanayi sitesinde araştırma yapan ekipler, boş bir alanda 3 adet tüp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tüplerden 2'sinde klor, 1 tanesinin üzerinde ise hidrazin gazı olduğu belirlendi. Ekipler, bölgeyi kapatarak güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de sanaye bölgesine geldi.
- Tire
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:33 Kaynak: DHA
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