Son Dakika Haberleri: Tire'de Boş Alanda Bulunan Üç Tüp Endişe Yarattı

Tire'de Boş Alanda Bulunan Üç Tüp Endişe Yarattı

52 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 tüp endişe yarattı.

Tire'de Boş Alanda Bulunan Üç Tüp Endişe Yarattı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 tüp endişe yarattı. Üzerilerinde 2'sinde klor, 1'inde ise hidrazin gazı yazan tüplerin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken,  AFAD ekipleri inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.

Akşam saatlerinde Karacaali Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi çevresinde oturan birçok vatandaşın aşırı göz ve geniz yanması şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Sanayi sitesinde araştırma yapan ekipler, boş bir alanda 3 adet tüp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tüplerden 2'sinde klor, 1 tanesinin üzerinde ise hidrazin gazı olduğu belirlendi. Ekipler, bölgeyi kapatarak güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de sanaye bölgesine geldi. 

- Tire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:33 Kaynak: DHA

AFAD, Tire, Güncel
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