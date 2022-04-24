Tire'de çocuk belediyesi binası açıldı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde çocuk belediyesi binası hizmete alındı.

Tire Gölet Alanı'ndaki binanın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde çocuk belediyesi kurduğunu hatırlattı.

Çocukların kendi gelecekleri oluşturulurken söz sahibi olmaları gerektiğini belirten Soyer, "Kurduğumuz çocuk belediyesi bir belediye başkanı olarak bana dünyayı onların gözünden görebilme imkanı verdi. Elbette uzmanların görüşleri çok önemli ama bir tesisi orayı kullanacak çocukların gözünden görmek önemli." dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da çocukların görüşlerine çok önem verdiğini, onlarla birlikte mesai yapacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Tire Çocuk Belediyesi Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı. Açılışta kurdeleyi çocuklar kesti.