Son Dakika Haberleri: Tire'de dededen toruna dokuma dersleri
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Tire'de dededen toruna dokuma dersleri

9 dakika önce

Tire'ye özgü Beledi dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılması için Belediye Kadın Dayanışma Merkezinde kurs düzenleniyor.

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Tire'ye özgü Beledi dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılması için Belediye Kadın Dayanışma Merkezinde kurs düzenleniyor.

Beledi dokumacılığının en eski ustalarından Saim Bayrı'nın (86) kızı Gülnur Yaykal'ın usta öğreticiliğinde düzenlenen kurslara 13 kadın katılıyor.

Merkezi ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden Saim Bayrı, 14 yaşından bu yana yaptığı beledi dokumacılığını yaşatmak için çalıştığını belirterek bu mesleği öğrenen gençleri gördükçe mutlu olduğunu ifade etti.

Usta öğretici Gülnur Yaykal ise beledi dokumanın artık genlerine işlediğini, atalardan kalan mirası gelecek kuşaklara iletmenin derdinde olduklarını ifade etti.

Kursa devam eden Gülnur Yaykal'ın kızı Nurefşan Yaykal (27) dede mesleğini sürdürmek için çalışacaklarını, hedeflerinin bu dokumayı dünyaya duyurmak olduğunu kaydetti. Ülkemizde böyle bir essiz bir tezgah var deyip dünyaya ismimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Kursiyer Aysun Kaftan ise beledi dokumacılığını geçim kaynağı olarak düşündüğünü, iç ve dış pazara ürün dokumanın hayalini kurduğunu dile getirdi.

Tire, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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