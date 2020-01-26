Tire'de deve güreşi festivali geliri, depremzedelere bağışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de deve güreşi festivali geliri, depremzedelere bağışlandı - Son Dakika

Tire'de deve güreşi festivali geliri, depremzedelere bağışlandı

6 saat önce

Tire'de düzenlenen deve güreşi festivalinden elde edilen gelirin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderileceği bildirildi.

Tire'de deve güreşi festivali geliri, depremzedelere bağışlandı, System.String[]

Tire'de düzenlenen deve güreşi festivalinden elde edilen gelirin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderileceği bildirildi.

Tire Arena'da düzenlenen etkinlikte, davul zurna, mehteran konseri şeklindeki etkinlikler iptal edildi.

Yaklaşık 8 bin civarında kişinin izlediği güreşlerde heyecan güzel havanında etkisiyle gün boyu sürdü.

Elazığ'daki deprem nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirten Belediye Başkanı Atakan Duran, "Güreşlerden elde edilen gelirin yanı sıra ilçe genelinde toplanan battaniye ve kıyafet yardımını en kısa sürede bölgeye ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Malatya, Elazığ, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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