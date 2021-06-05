Tire'de Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde Kaymakamlık, "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında, etkinlik düzenledi.

Tire Belediyesine ait Derekahve Kafeteryası'ndaki etkinlikte konuklara Tire'ye özgü lezzetler sunuldu.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ile kurum amirleri ve basın mensupları katıldı.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu, "Pandemi koşulları nedeniyle çok fazla bir araya gelememiştik. Bu gün ilk defa uzun aradan sonra hem arkadaşlarımızla bir araya geldik hem de bugün Türk kahvaltısı tanıtmak için değerlendirelim istedik. Tire'mizin çamur peynirinden karadut şerbetinden çeşitli peynir türleri ile bugün kahvaltımızı yapacağız ve hem Tiremizin hem ülkemizin kahvaltısını tanıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.