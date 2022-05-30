Tire'de "eğitimde işbirliği" protokolü imzalandı

İzmir'in Tire ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

TOSBİ Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandığını, bu kapsamda çalışanların niteliğinin artırılması, mesleki eğitim gören gençlerin istihdam edilmesinin kolaylaştırılması ve bu konulardaki devlet desteği sağlanması noktasında mutabakata varıldığını aktardı.

Bu anlamda Tire'de çalışma yürüttüklerini ifade eden Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki en önemli sorun insan kalitesi, bu her alanda zaten önümüze geliyor, gözümüze çarpıyor. Tabii ki sanayi alanında da en önemli konu teknik personelin nitelikli olarak yetişmesi. Organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyeti toplantılarında sürekli konuştuğumuz şey, firmaların büro personelinden ziyade mühendisten ziyade teknisyen ve tekniker olarak nitelikli elemana ihtiyaç olduğu ve bu konuda belli başlı sıkıntıların yaşandığı. Biz bu sıkıntıları bilerek çeşitli çalışmalar yürüttük. Bu proje ile çalışanlarımızın niteliklerini artırıp hem onların istihdamına destek olmak hem de firmalara sigorta kapsamında devlet desteği teşviki sağlamak istiyoruz. Bu işbirliğinin ilçemiz sanayisine ve istihdam sorununa ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu ise 15 işletme ile protokol aşamasına gelinen ve 2 yıl sürecek olan bu çalışmayla birlikte gençlerin ilgili alanlardaki uygulama becerilerini güçlendirerek eğitimlerini tamamlamalarını hedeflediklerini söyledi.

Törene Tire Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yıldırım, TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı ve firmaların temsilcileri katıldı.