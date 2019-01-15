Son Dakika Haberleri: Tire'de Eğitime Kar Engeli

Tire'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tire'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tire Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

İlçenin yüksek rakımlı Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere ve Dündarlı mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:46 Kaynak: AA

İzmir, Tire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Aşırı Yağışlardan Sonra Ürküten Obruklar Ortaya Çıktı Otomobilin Önüne Düşen Yaşlı Adamın, Ölümden Döndüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:54:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]