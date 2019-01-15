Tire'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
İzmir
'in Tire
ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Tire Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
İlçenin yüksek rakımlı Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere ve Dündarlı
mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:46 Kaynak: AA
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