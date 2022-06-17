Tire'de en çok kan bağışçısı getiren öğrencilere bisiklet hediye edildi - Son Dakika
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Tire'de en çok kan bağışçısı getiren öğrencilere bisiklet hediye edildi

17.06.2022 09:51
Tire'de en çok kan bağışçısı getiren öğrencilere bisiklet hediye edildi

İzmir'in Tire ilçesinde "İzmir Sana Kanım Feda" projesi kapsamında düzenlenen kampanyada en çok bağış yapan ilkokulun en çok bağışçı getiren 3 öğrencisine bisiklet hediye edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde "İzmir Sana Kanım Feda" projesi kapsamında düzenlenen kampanyada en çok bağış yapan ilkokulun en çok bağışçı getiren 3 öğrencisine bisiklet hediye edildi.

Tire Rasih Kirazoğlu İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Rasih Kirazoğlu İlkokulu Müdiresi Zeliha Üçer ile öğrenciler katıldı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı konuşmada, düzenli kan bağışçısı olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın önemi hatırlatan Çobanoğlu, şöyle dedi:

"Kızılayın hem kan sağlama işlemi hem de zor durumda kalan afetzedelere, insanlara dünyanın her tarafına yardım götürdüğüne bizzat tanıklık etmiş bir insanım. Bu manada Kızılayı çok önemsiyorum. Dediğim gibi kendimi bir Kızılay gönüllüsü olarak kabul ediyorum. Sizlerin de birer Kızılay gönüllüsü olmanızı canıgönülden temenni ediyorum. Zaten öylesiniz, öyle olduğunuz için de bu güzel kan bağışını üç yıldır gerçekleştiriyorsunuz. En son kampanyanızda ben de sizlere katkı sağlamış oldum. Çok mutluyum gümüş madalyamı da aldım. Gururla gümüş madalyayı taşıyacağım. İnşallah altın madalyayı da alırım. Sizlere de inşallah nasip olur."

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, bağıştan duyduğu memnuniyeti belirterek, "250 ünite kan bağışı, bizim için totalde 750 kişinin hayatının kurtarılmasını ifade ediyor. Daha da önemlisi siz değerli çocuklarımız, kardeşlerimiz, geleceğin bağışçıları öğrencilerimizi 18 yaşını doldurduktan sonra bu iyilik havuzuna dahil olması adına çok değerli ve büyük bir adım olmasını ifade eder." dedi.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, 28 defa Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'na gümüş madalya takdim etti.

Ardından en çok bağışçı getiren öğrenciler, Poyraz Aydın, Yakup Berkay Özcan ve Tuana Evcimik'e bisiklet hediye edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kızılay, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'de en çok kan bağışçısı getiren öğrencilere bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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