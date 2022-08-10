İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

10.08.2022 18:27
İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Tire'de eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Tire'de eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Dilek K'nin yakınları, cenazeyi İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim aldı.

Cenaze, Dilek K'nin annesinin yaşadığı Işıklı Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

"Helallik alınması" sırasında Dilek K'nin kızı ile annesi gözyaşı döktü.

Cenaze, Işıklı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan, Işıklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Acun da katıldı. ???????

Dilek K'nin kızının bu hafta sonu mahallede yapılan düğünle evlendiği öğrenildi.

Işıklı Mahallesi'nde önceki gece şüpheli E.K (49), eşi Dilek K'yi (40) av tüfeğiyle yaralamış, hastaneye kaldırılan Dilek K. kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan zanlı E.K. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Adli Tıp, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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