Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Tire'de eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün olayın ardından gözaltına alınan E.A'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderildi.

Tire Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel (61), dün iş yerinin önünde oturduğu sırada eski eşi E.A. tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Dağyel, hayatını kaybetmişti. E.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İki kız çocukları bulunan çiftin ocak ayında boşandıkları öğrenilmişti.

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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