Son Dakika Haberleri: Tire'de Ev Yangını

Tire'de Ev Yangını

54 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Tire'de Ev Yangını, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre Fatih Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde maddi hasar oluşurken, yoğun dumandan 3'ü çocuk 10 kişi etkilendi.

Çocuklar, tedbir amaçlı Tire Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:56 Kaynak: AA

İzmir, Tire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok

Gökyüzündeki Parlak Cisim Merak Konusu Oldu Büyük Birlik Partisi, 30 Büyükşehirde Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 09:50:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]