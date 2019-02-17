Tire'de Ev Yangını
54 dakika önce
İzmir'in Tire ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.
İzmir
'in Tire
ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre Fatih
Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde maddi hasar oluşurken, yoğun dumandan 3'ü çocuk 10 kişi etkilendi.
Çocuklar, tedbir amaçlı Tire Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:56 Kaynak: AA
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