Tire'de eve giren hırsızı, ev sahibi kadın ile komşusu yakaladı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesindeki bir eve giren kadın hırsızı, ev sahibi kadın ile yardımına koşan komşusu yakaladı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sabiha Gökçen Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki evde oturan A.G, duyduğu ses üzerine eşinin eve geldiğini düşünerek gittiği salonda bir anda şüpheli G.D. (22) ile karşı karşıya kaldı.

Bağrışmaları duyan komşu S.A. yardıma yetişti. İki kadın, hırsızlık şüphelisi kadını yakaladı. Evin yatak odasında bulunan hırsızlık şüphelisi iki kadın ise hızlıca evden kaçtı.

A.G'nin polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, zanlı G.D'yi gözaltına aldı. Ekipler, kısa sürede diğer şüpheliler S.U. (24) ve S.A'yı (22) da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kadın, emniyete götürüldü.