Tire'de " Evliya Çelebi'nin İzinde Tire Konferansı" düzenlendi.

Tire Kaymakamlığı, Tire Belediyesi ve Tire Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programa, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici, konuşmacı olarak katıldı.

Ekici, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen konferansta, kültürün, UNESCO tarafından ikiye ayrıldığını, bunların somut kültürel miras ve doğal miras alanları olduğunu söyledi.

Evliya Çelebi'nin 1671-1672 yıllarında İzmir ve çevresinde dolaştığını aktaran Ekici, "İzmir bu konuda çok şanslı illerden biri. Neden derseniz Evliya Çelebi Osmanlı coğrafyasında gerek Kafkaslar gerek Balkanlar gerek Afrika kıtasına kadar çok geniş bir alanı dolaşıyor. Bize 10 ciltlik bir anıt eser bırakmış. Bu anıt eser içinde en geniş olarak anlattığı yerlerden biri de İzmir ve çevresi." diye konuştu.

Seyahatname ile ilgili de bir sunum yapan Ekici, Evliya Çelebi'nin Tire'ye ilişkin notlarını görsellerle anlattı.