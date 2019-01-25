Tire'de Fırtına Ağaçları Devirdi
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, levhalar söküldü.
İzmir
'in Tire
ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, levhalar söküldü.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Adnan Menderes
Bulvarı, İstasyon Caddesi, Organize Sanayi bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaçlar, Tire Belediyesi
Park ve Bahçeler ekipleri tarafından iş makineleriyle yoldan kaldırılarak vatandaşların olası kaza yapmaları önlenmeye çalışıldı.
Öte yandan şiddetli lodos Tire'nin caddelerindeki yön ve adres levhalarını devirdi, hemzemin geçitlerdeki bariyerler yerlerinden söküldü. İlçede 4 adet baca yangını meydana geldi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri yangınlara anında müdahale ederek büyümesini önledi. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: İHA
Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı
İzmir'de Korkutan Deprem