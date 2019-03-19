Son Dakika Haberleri: Tire'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Tire'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

23 dakika önce

Tire'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü nedeniyle gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Tire'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi, System.String[]
Tire'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü nedeniyle gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Şehitler Parkı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar Çanakkale türküsü eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydan'ındaki Atatürk Anıtına kadar yürüdü.


Atatürk Anıtı önünde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşü organize eden AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli, bir olmanın, birlik olmanın, yeniden Çanakkale ruhuna sahip olmanın vakti olduğunu belirterek, "Çok şanslısıyız, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kazanılmış zaferlerimiz ve vatanımız var." dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Tire, Güncel
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