Son Dakika Haberleri: Tire'de görme engelliler festivali
Son Dakika Güncel Tire'de görme engelliler festivali - Son Dakika

Tire'de görme engelliler festivali

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Körler Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Festivali kapsamında Tire'de konser düzenlendi.

Tire'de görme engelliler festivali, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Körler Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Festivali kapsamında Tire'de konser düzenlendi.

Ünlü akordiyon sanatçısı Muammer Ketencoğlu'nun da sahne aldığı festivalde Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya'dan gelen ekipler şarkılar seslendirdi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, ilçede çok iyi karşılandıklarını, kendilerini evlerinde hissettiklerini belirterek tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Festivali'nin bir ayağının Tire'de olmasını sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Şehrimizin insanı, değerli sanatçı Muammer Ketencoğlu ve Türkiye Körler Federasyonu'na bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz kendilerini evinde gibi hissetmişler ne mutlu bize" dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



94 yaşındaki Ahmet Topkaya sendikalı oldu
Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi A Milli Takım, EURO Elemeleri'nde evinde gol yemeyen tek takım oldu 75 yaşındaki Nebahat Çehre, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:36:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de görme engelliler festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]