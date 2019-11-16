Tire'de görme engelliler festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Körler Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Festivali kapsamında Tire'de konser düzenlendi.

Ünlü akordiyon sanatçısı Muammer Ketencoğlu'nun da sahne aldığı festivalde Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya'dan gelen ekipler şarkılar seslendirdi.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, ilçede çok iyi karşılandıklarını, kendilerini evlerinde hissettiklerini belirterek tüm ilçe halkına teşekkür etti.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Festivali'nin bir ayağının Tire'de olmasını sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Şehrimizin insanı, değerli sanatçı Muammer Ketencoğlu ve Türkiye Körler Federasyonu'na bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz kendilerini evinde gibi hissetmişler ne mutlu bize" dedi.