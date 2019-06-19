Tire'de hırsızlık operasyonu

İzmir
'in Tire
ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Fatih
Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir evin camından elinde çantayla atlayan kişiyi takibe aldı.
Elindeki çantayı bir caminin tuvaletine saklayan zanlı, izini kaybettirdi.
İçinde değeri yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlenen altınların bulunduğu çanta, polis tarafından ele geçirildi.
Zanlının kaçtığı bölgeyi kordona alan polis ekipleri, yaklaşık 6 saat sonra M.A'yı (22) gözaltına aldı.
İlçeye hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen zanlının emniyetteki ifadesinde suçu itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.