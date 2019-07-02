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Tire'de hırsızlık operasyonu

7 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde yaşlı bir ciftin ziynet eşyaları çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Tire'de hırsızlık operasyonu, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde yaşlı bir ciftin ziynet eşyaları çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Tire Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde bir evden ziynet eşyaları çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki Mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek operasyon yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan H.Ç. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler bir kısmı H.Ç'nin üzerinden çıkan bir kısmı da satıldığı kişilerden topladığı ziynet eşyasını sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:40 Kaynak: AA
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