Tire'de hırsızlık operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gençlik Caddesi üzerinde bulunan marketin camının kırılarak 2 cep telefonu ile bir şarj cihazını çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, yüzünde kar maskesi olan şüphelinin T.D. (46) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin belirlenen adresine operasyon yapan ekipler, T.D'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, ekiplerce ele geçirilen çalıntı eşyalarda sahibine teslim edildi.